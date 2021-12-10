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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde 2021-2022 sezonunda play-off sistemi uygulanmaya başladı. Avrupa Ligi’nde gruplarını lider tamamlayanlar son 16 turuna doğrudan katılmaya hak kazanıyor. Grup ikincileri ile Şampiyonlar Ligi’nden gelenler ise play-off heyecanı yaşayacak. Peki, Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 07:30:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?

2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden takım sayısı 32’ye düştü. Önceki yıllarınn aksine bu sene gruplarını ikinci bitirenler play-off turuna çıkacak. Peki, Avrupa Ligi play-off turu ne?

UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

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