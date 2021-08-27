UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu
UEFA D grubunda mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin şampiyonlar ligindeki rakipleri belli oldu.
Avrupa'nın en önemli 2. organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması kura çekimi bugün İstanbul’da çekilmeye başlandı. Dün akşam Helsinki'yi 5-2 yenen Fenerbahçe ve İstanbul'da Randers'ı 2-1 yenen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini bekliyordu.
Kuralar çekildi
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Almanya’dan Frakfurt, Yunanistan’dan Olimpiakos, Belçika’dan Antwerp takımları ile D grubunda mücadele edecek.