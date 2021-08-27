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Spor UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu
Spor

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

UEFA D grubunda mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin şampiyonlar ligindeki rakipleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 13:45:00 -
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

Avrupa'nın en önemli 2. organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması kura çekimi bugün İstanbul’da çekilmeye başlandı. Dün akşam Helsinki'yi 5-2 yenen Fenerbahçe ve İstanbul'da Randers'ı 2-1 yenen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini bekliyordu.

Kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Almanya’dan Frakfurt, Yunanistan’dan Olimpiakos, Belçika’dan Antwerp takımları ile D grubunda mücadele edecek.

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