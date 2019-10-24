UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları başlıyor. Üçüncü hafta mücadele edecek takımlar ve oyun tarihleri araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları başlıyor. Üçüncü hafta mücadele edecek takımlar ve oyun tarihleri araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar... UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Üçüncü haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Portekiz'in Braga ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak. Trabzonspor ise C Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Krasnodar takımını saat 22.00'de konuk edecek. Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: 19.55 Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) 19.55 Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya) 19.55 Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda) 19.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya) 19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan) 19.55 Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya) 19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna) 19.55 Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) 19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya) 19.55 Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere) 19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz) 19.55 Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere) 19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan) 22.00 Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg) 22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka) 22.00 Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre) 22.00 Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre) 22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya) 22.00 PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya) 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç) 22.00 Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya) 22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya) 22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika) 22.00 Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz)

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