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Spor UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ne zaman? Avrupa Ligi play-off kuraları ne zaman?
Spor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ne zaman? Avrupa Ligi play-off kuraları ne zaman?

Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını 3.tamamlayan ve Avrupa Ligi gruplarını 2. Sırada bitiren takımlar play-off turunda karşılaşacak. Futbolseverler play-off kuralarının ne zaman çekileceğini, Avrupa Ligi maçlarının ne zaman devam edeceğini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 07:46:00 -
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ne zaman? Avrupa Ligi play-off kuraları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları tamamlandı. Galatasaray grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kaldı. Futbolseverler son 16 turu maçlarının ne zaman oynanacağını, kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ne zaman? Avrupa Ligi play-off kuraları ne zaman?

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.

Play-ofu turunda ilk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.

Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?

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