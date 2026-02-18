İklim krizi kahveyi vurdu: Aşırı sıcaklar fiyatı artırıyor

Dünyanın başlıca kahve üretim bölgeleri, iklim değişikliğinin etkisiyle her yıl “ilave aşırı sıcak günlerle” karşı karşıya kalıyor. Bilim insanlarına göre bu durum hasadı tehdit ederken fiyat artışlarına da katkıda bulunuyor.

Bağımsız araştırma kuruluşu Climate Central’ın analizine göre, 2021-2025 döneminde küresel kahve üretiminin neredeyse tamamını temsil eden 25 ülkede, iklim değişikliği kaynaklı zararlı sıcaklıklar 47 gün daha fazla sürdü.

BAŞLICA ÜRETİCİLERDE 57 GÜNE ÇIKTI

Dünya kahvesinin yüzde 75’ini sağlayan Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Etiyopya ve Endonezya’da ise sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı gün sayısı ortalama 57 gün arttı.

Climate Central Bilimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kristina Dahl, “İklim değişikliği kahvemizi tehdit ediyor. Neredeyse tüm büyük kahve üreticisi ülkeler artık kahve bitkilerine zarar verebilecek, verimi azaltabilecek ve kaliteyi etkileyebilecek daha fazla aşırı sıcak gün yaşıyor.” dedi.

Dahl, bu etkilerin zamanla çiftliklerden tüketiciye kadar uzanabileceğini belirterek, “Bu durum günlük kahvenizin kalitesine ve maliyetine kadar yansıyabilir.” ifadelerini kullandı.

KAHVENİN FİYATINI HAVA KOŞULLARI ETKİLİYOR

Climate Central, ABD’nin Brezilya’dan yapılan ithalata uyguladığı gümrük vergilerinin de geçen yıl fiyat artışına katkıda bulunduğunu bildirdi.

Ancak kuruluş, küresel kahve üretim bölgelerindeki aşırı hava koşullarının da son dönemdeki fiyat artışında “en azından kısmen sorumlu” olduğunu vurguladı.

30 DERECENİN ÜZERİ SON DERECE ZARARLI

Kahve yetiştiriciliği, optimum sıcaklık ve yağış koşullarına ihtiyaç duyuyor. Climate Central’a göre 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar Arabica türü kahve bitkileri için “son derece zararlı”, Robusta için ise “optimalin altında” kabul ediliyor. Bu iki tür, küresel kahve arzının büyük bölümünü oluşturuyor.

İklim izleme kuruluşlarına göre son üç yıl, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak dönem olarak kayda geçti.