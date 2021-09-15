UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta başlıyor? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Fenerbahçe maçları
UEFA Avrupa Ligi grup maçlarını futbolseverler günlerdir bekliyordu. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçlarında düdükler çalışıyor. Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt takımıyla, Galatasaray ise Lazio takımıyla karşılaşacak. Peki UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçları ne zaman saat kaçta? İşte 2021 2022 UEFA Avrupa Ligi grup maç saatleri.
UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta başlıyor?
UEFA Avrupa Ligi grup maçları 15 Eylül Çarşamba ve 16 Eylül Perşembe günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçları ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına perşembe günü başlayacak Galatasaray, E Grubu'nda İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Galatasaray Lazio maçı 19.45’te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı 16 Eylül Perşembe günü 22.00’da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:
15 Eylül Çarşamba
17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova (Polonya)
16 Eylül Perşembe:
19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)
19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)
19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)
19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)
19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)
22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)
22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)
22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe
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