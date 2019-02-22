UEFA Avrupa Ligi maç sonuçlarıyla son 16'ya kalan takımlar | UEFA Avrupa Ligi puan durumu UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları tamamlandı ve tur atlayan takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu, TSİ 23.00'te başlayan 7 karşılaşmayla sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan ve elenen takımlar hangileri? İşte UEFA Avrupa Ligi maç sonuçlarıyla son 16'ya kalan takımlar. Zenit, Arsenal, Napoli, Villarreal, Valencia, Eintracht Frankfurt, Salzburg, Dinamo Zagreb, Benfica, Chelsea, Inter, Dinamo Kiev, Rennes, Krasnodar ve Slavia Prag.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçları sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda rövanş maçları tamamlandı. Son 16 turuna adını yazdıran takımlar son dakika belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu, TSİ 23.00'te başlayan 7 karşılaşmayla sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan ve elenen takımlar hangileri? UEFA Avrupa Ligi maç sonuçlarıyla son 16'ya kalan takımlar Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, ilk maçta evinde 2-1 kaybettiği Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi. Deplasmanda İsveç ekibi Malmö'yü 2-1'le geçen İngiltere temsilcisi Chelsea, rövanşında Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı rakibini 55. dakikada Olivier Giroud, 74. dakikada Ross Barkley ve 84. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin golleriyle 3-0 yenerek tur atladı. Malmö'de Rasmus Bengtsson, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları tamamlandı ve tur atlayan takımlar belli oldu. Zenit, Arsenal, Napoli, Villarreal, Valencia, Eintracht Frankfurt, Salzburg, Dinamo Zagreb, Benfica, Chelsea, Inter, Dinamo Kiev, Rennes, Krasnodar ve Slavia Prag adlarını son 16 turuna yazdırdı Tamamlanan maçların sonuçları şöyle: Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus): 3-0 (0-1) Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1 (1-0) Zenit (Rusya)-Fenerbahçe: 3-1 (0-1) Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya): 1-0 (2-0) Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-1 (2-2) Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre): 2-0 (3-1) Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 4-0 (1-2) Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0 (1-2) Benfica (Portekiz)-Galatasaray: 0-0 (2-1) Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan): 1-0 (2-2) Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa) : 1-3 (3-3) Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç): 3-0 (2-1) Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya): 1-1 (0-0) Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya): 1-4 (0-0) Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya): 4-0 (1-0)

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