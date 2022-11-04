  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?
Spor

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi için geri sayım başladı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye devam eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2022-11-04 12:11:00 -
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi için geri sayım başladı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye devam eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar..

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması dün oynanan maçlar ile sonuçlandı. Gruplardan çıkmayı başaran takımlar ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek takımlar belli oldu.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'inde temsil eden Fenerbahçe grubunu lider tamalayarak yoluna devam ederken diğer temsilcimiz Trabzonspor grubunu 3. tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco, Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbon takımlarından biriyle eşleşecek.

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Furbolseverler UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

 

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi
Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Medya

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...
Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Medya

Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!
Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!

Ekonomi

Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!

Galatasaray, dünya devi ile görüştü!
Galatasaray, dünya devi ile görüştü!

Spor

Galatasaray, dünya devi ile görüştü!

SİHA ve F-16 savaş uçakları için üretilecek: 2023'te faaliyete geçecek! Dev yatırım
SİHA ve F-16 savaş uçakları için üretilecek: 2023'te faaliyete geçecek! Dev yatırım

Ekonomi

SİHA ve F-16 savaş uçakları için üretilecek: 2023'te faaliyete geçecek! Dev yatırım

Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti
Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti

Dünya

Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti

İslam Memiş, ocak ayını işaret etti uyardı: 2022 bitmeden gram altının nakit tarafını önemseyin!
İslam Memiş, ocak ayını işaret etti uyardı: 2022 bitmeden gram altının nakit tarafını önemseyin!

Ekonomi

İslam Memiş, ocak ayını işaret etti uyardı: 2022 bitmeden gram altının nakit tarafını önemseyin!

Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!
Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!

Spor

Galatasaray'ın yıldız ismine devler talip!

Papa Franciscus, Bahreyn'den dünyaya çağrı: Silahlar sussun! Unutulmuş bir savaşın ızdırabı...
Papa Franciscus, Bahreyn'den dünyaya çağrı: Silahlar sussun! Unutulmuş bir savaşın ızdırabı...

Dünya

Papa Franciscus, Bahreyn'den dünyaya çağrı: Silahlar sussun! Unutulmuş bir savaşın ızdırabı...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23