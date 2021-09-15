UEFA Avrupa ligi hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları heyecanı başlıyor. Futbolseverler Çarşamba ve Perşembe akşamları oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi’nde hangi maçlar oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. Peki, Avrupa Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Avrupa ligi hangi maçlar var?
Futbolseverlerin merakla beklediği Avrupa Ligi’nde grup maçları başlıyor. İşte, Avrupa Ligi maç programı:
15 Eylül Çarşamba:
17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova (Polonya)
16 Eylül Perşembe:
19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)
19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)
19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)
19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)
19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)
22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)
22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)
22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe