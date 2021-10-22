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Spor UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi
Spor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının A, B, C, D, E ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 09:44:00 -
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının A, B, C, D, E ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.

Galatasaray, üçüncü hafta sonunda E Grubu'nda 7 puana yükselip liderliğini korudu. Lazio 4 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin bulunduğu D Grubu'nda ise Eintracht Frankfurt, evinde Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Eintracht Frankfurt'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Rafael Borre, 45+3. dakikada Almamy Toure, 59. dakikada Daichi Kamada, Olympiakos'un golünü 30. dakikada penaltıdan Youssef El-Arabi attı.

Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, 7 puanla zirvede yer aldı. Olympiakos 6, Fenerbahçe 2, Royal Antwerp 1 puanla sıralandı.

Ligin üçüncü haftasında TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 3-4

Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka): 2-0

PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 1-2

Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya): 3-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray: 0-1

West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika): 3-0

 

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