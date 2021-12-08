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Spor UEFA Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor
Spor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, perşembe günü 16 karşılaşma ile tamamlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 12:52:00 -
UEFA Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü sahasında grup lideri Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

Topladığı 11 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 23:00'de, grupta ikinci sırada bulunan İtalya ekibi Lazio'ya konuk olacak.

6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

9 Aralık Perşembe:

20.45 Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Napoli (İtalya) - Leicester City (İngiltere)

20.45 Antwerp (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.00 Lazio (İtalya) - Galatasaray

23.00 West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya)

 

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