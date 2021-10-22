UEFA Avrupa Ligi E Grubu puana durumu
Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3.hafta maçında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Futbolseverler ise Galatasaray'ın grupta kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın kaç puanı var?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti.
Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı.
Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.
Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile yapacak.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu puana durumu