UEFA Avrupa Ligi 5.hafta sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları | UEFA Avrupa Ligi’nde 5.hafta heyecanı tamamlandı. Futbolseverler ise gruplarda alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde kimler kazandı?
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5.hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe’de zorlu mücadelelere çıktı. İşte, Avrupa Ligi 5.hafta sonuçları…
UEFA Avrupa Ligi 5.hafta sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları
A Grubu
Brøndby-Lyon: 1-3
Rangers-Sparta Prag: 2-0
B Grubu
Monaco-Real Sociedad: 2-1
PSV-Strum Graz: 2-0
C Grubu
Leicester-Legia Varşova: 3-1
D Grubu
Olympiakos-Fenerbahçe: 1-0
E.Frankfurt-Antwerp: 2-2
E Grubu
Galatasaray-Marsilya: 4-2
L.Moskova-Lazio: 0-3
F Grubu
Midtjylland-S.Braga: 3-2
Kızılyıldız-Ludogorests: 1-0
G Grubu
B.Leverkusen-Celtic: 3-2
Real Betis-Ferencvaros: 2-0
H Grubu
Dinaso Zagreb-Genk: 1-1
Rapid Wien-West Ham: 0-2