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Spor UEFA Avrupa Ligi 5.hafta sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları
Spor

UEFA Avrupa Ligi 5.hafta sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları | UEFA Avrupa Ligi’nde 5.hafta heyecanı tamamlandı. Futbolseverler ise gruplarda alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde kimler kazandı?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 00:46:00 - 2021-11-26 00:54:12
UEFA Avrupa Ligi 5.hafta sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5.hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe’de zorlu mücadelelere çıktı. İşte, Avrupa Ligi 5.hafta sonuçları…

UEFA Avrupa Ligi 5.hafta sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları 

A Grubu

Brøndby-Lyon: 1-3

Rangers-Sparta Prag: 2-0

B Grubu

Monaco-Real Sociedad: 2-1

PSV-Strum Graz: 2-0

C Grubu

Leicester-Legia Varşova: 3-1

D Grubu

Olympiakos-Fenerbahçe: 1-0

E.Frankfurt-Antwerp: 2-2

E Grubu

Galatasaray-Marsilya: 4-2

L.Moskova-Lazio: 0-3

F Grubu

Midtjylland-S.Braga: 3-2

Kızılyıldız-Ludogorests: 1-0

G Grubu

B.Leverkusen-Celtic: 3-2

Real Betis-Ferencvaros: 2-0

H Grubu

Dinaso Zagreb-Genk: 1-1

Rapid Wien-West Ham: 0-2

Fenerbahçe puan durumu | Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı
Fenerbahçe puan durumu | Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı

Spor

Fenerbahçe puan durumu | Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı

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