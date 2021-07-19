UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu Trabzonspor rakibi kim oldu? Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu maçları ne zaman?
Son dakika haberi: Trabzonspor ile Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu maçları ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmaları ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu Trabzonspor rakibi kim oldu?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sivasspor ise Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçları ne zaman?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sivasspor ise Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu eşleştirmeleri
Dinamo Tiflis (Gürcistan) / Maccabi Hayfa (İsrail) - HB Torshavn (Faroe Adaları) / Podgorica (Karadağ)
Linfield (Kuzey İrlanda) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus) / Fola Esch (Lüksemburg)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Teuta (Arnavutluk) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Riga FC (Letonya) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Folgore (San Marino) / Hibernians (Malta)
Piriştina (Kosova) / Connah's Quay Nomads (Galler) - Valur (İzlanda) / Bodo Glimt (Norveç)
KuPS Kuopio (Finlandiya) / Vorskla Poltava (Ukrayna) - Astana (Kazakistan) / Aris Thessaloniki (Yunanistan)
Ujpest (Macaristan) / Vaduz (Lihtenştayn) - Basel (İsviçre) / Partizani (Arnavutluk)
FC Luzern (İsviçre) - Drita (Kosova) / Feyenoord (Hollanda)
UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu Trabzonspor rakibi
Trabzonspor - Molde (Norveç) / Servette (İsviçre)
Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Slovacko (Çekya) - Copenhagen (Danimarka) / Torpedo-Belaz Zhodino (Belarus)
Panevezys (Litvanya) / Vojvodina (Sırbistan) - LASK (Avusturya)
Sochi (Rusya) / Keşla (Azerbaycan) - Partizan (Sırbistan) / Dunajska Streda (Slovakya)
Elfsborg (İsveç) / Milsami Orhei (Moldova) - Velez (Bosna Hersek) / AEK (Yunanistan)
RFS (Letonya) / Puskas Akademia (Macaristan) - Gent (Belçika) / Valerenga (Norveç)
Dudelange (Lüksemburg) / Bohemians (İrlanda) - PAOK (Yunanistan)
Cukaricki (Sırbistan) / Sumgait (Azerbaycan) - Hammarby (İsveç) / Maribor (Slovenya)
Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Vllaznia (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan) / Ashdod (İsrail)Ararat Yerevan (Ermenistan) / Slask Wrocław (Polonya) - Arda Kardzhali (Bulgaristan) / Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
Kolos Kovalivka (Ukrayna) - FCSB (Romanya) / Shakhter Karagandy (Kazakistan)
Hibernian (İskoçya) / Santa Coloma (Andorra) - Gzira United (Malta) / Rijeka (Hırvatistan)
Kauno Zalgiris (Litvanya) / The New Saints (Galler) - Viktoria Plzen (Çekya) / Dynamo Brest (Belarus)
Hajduk Split (Hırvatistan) / Tobol Kostanay (Kazakistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Zilina (Slovakya)
Spartak Trnava (Slovakya) / Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Romanya) - Sutjeska (Karadağ) / Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Hafnarfjördur (İzlanda) / Rosenborg (Norveç) - Domzale (Slovenya) / Honka Espoo (Finlandiya)
Universitatea Craiova (Romanya) / Laçı (Arnavutluk) - Anderlecht (Belçika)
Vitesse (Hollanda) - Dundalk (İrlanda) / Levadia Tallinn (Estonya)
Dinamo Batum (Gürcistan) / BATE Borisov (Belarus) - Petrocub-Hincesti (Moldova) / Sivasspor
Shkupi (Kuzey Makedonya) / Santa Clara (Portekiz) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Birkirkara (Malta)
Paços de Ferreira (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda) / AGF Aarhus (Danimarka)
Austria Wien (Avusturya) / Breidablik (İzlanda) - Aberdeen (İskoçya) / BK Hacken (İsveç)
Suduva (Litvanya) / Rakow Czestochowa (Polonya) - Rubin (Rusya)
CSKA Sofya (Bulgaristan) / Liepaja (Letonya) - Pogon Szczecin (Polonya) / Osijek (Hırvatistan)