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Spor

UEFA açıkladı! Ülke puanında geriledik

Yeniakit Publisher
2024-08-10 15:36:00 -
UEFA açıkladı! Ülke puanında geriledik

UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya'nın gerisinde kaldık.

Avrupa liglerinde 3. Ön eleme turu ilk maçları sona ererken temsilcilerimiz için kötü bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Lille’ye ve Trabzonspor ise Rapid Wien’e mağlup olurken Başakşehir Saburtalo’yu mağlup etti.

ÇEKYA'NIN GERİSİNDE KALDIK

İlk maçlar sonrası ülke puanına sadece 200 puan gelirken en yakın rakibimiz Çekya’nın temsilcileri ise galip geldi.

UEFA tarafından açıklanan sıralamada Çekya 35.150 puanla 9. Sıraya yükselirken Türkiye ise 35.00 puanla 10. Sıraya geriledi.
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