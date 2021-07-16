UEFA 2023 şampiyonlar ligi final maçı ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar ligi final maçının detayları belli oldu. UEFA, 2023 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıkladı. Peki, UEFA 2023 şampiyonlar ligi final maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkını Porto'ya vermişti. 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin ise İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
UEFA 2023 şampiyonlar ligi final maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA, önümüzdeki 4 yılda Şampiyonlar Ligi finallerinin nerede oynanacağını açıkladı. Pandemi nedeniyle geçen sezon İstanbul'dan alınan Şampiyonlar Ligi final müsabakasının 2023 yılında İstanbul'da oynanacağı duyuruldu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.
İstanbul'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2024'te İngiltere'nin Londra ve 2025'te Almanya'nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.
Avrupa Ligi finalinin ise 2022'de İspanya'nın Sevilla, 2023'te Macaristan'ın Budapeşte, 2024'te İrlanda'nın Dublin ve 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.
Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimleri de İstanbul'da yapılacak.