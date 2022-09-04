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Spor Udinese-Roma maçı ne zaman saat kaçta? Udinese-Roma CANLI İZLE
Spor

Udinese-Roma maçı ne zaman saat kaçta? Udinese-Roma CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 5.haftasında Udinesse ile Roma karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Udinese-Roma maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-09-04 12:47:00 -
Udinese-Roma maçı ne zaman saat kaçta? Udinese-Roma CANLI İZLE

İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Udinese-Roma maçını hangi kanal verecek?

Udinese-Roma maçı ne zaman saat kaçta? Udinese-Roma CANLI İZLE

Udinese bu akşam Dacia Arena'da Roma'yı konuk edecek. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak olan maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Udinese-Roma muhtemel 11’ler

Udinese: Silvestri, Becao, Bijol. Masina, Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie, Deulofeu, Beto

Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Zalewski, Dybala, Pellegrini, Abraham

 

 

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