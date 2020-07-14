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Ekonomi

Ucuz tuzağının kurbanı olmayın

İnternetten vekalet yoluyla kurban ibadetlerini yapmayı isteyen Müslümanlar dolandırılma tehlikesiyle karşı karşıya. Zira dini duyguları sömüren düzenbazlar tarafından açılan sahte bağış sitelerinin sayısında hissedilir bir artış söz konusu.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:12:00 -
Ucuz tuzağının kurbanı olmayın

Uzmanlar, sanal ortamdan vekalet verilen kurumun güvenilir olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, “Kurban bağışı muteber yardım derneklerine yapılmalı. Bağışın nerelere ve kimlere gittiği bilinmeli” uyarısında bulunuyor.

Vatandaşlar dikkatli olsun

Canlı hayvan pazarlarında da cirit atan dolandırıcılar, sahte paralarla alışveriş yaparak, mağduriyetlere neden oluyor. Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya davet eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram arifesinde kalabalık satış noktalarında zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan sahte para denetimleri sıklaştırılmalı” dedi.

Fiyatlar netleşti

Öte yandan kurbanlık fiyatları netleşti. Marketlerin düzenlediği 20 kilogramlık büyükbaş kurbanlıkların kilo fiyatı 70-80 lira arasında değişirken, 16 kilogramlık küçükbaş kurbanlıkların kilo fiyatı 80-90 lira arasında değişiyor. Kurban pazarında şu sıralar küçükbaş kurbanlıklar bin ila 3 bin lira arasında, büyükbaş kurbanlıklar ise 8 ila 11 bin lira arasında satılıyor. Yurtdışı kurban bağışı adı altında düzenlenen kampanyalarda ise küçükbaşlar için ortalama 450 lira, büyükbaş hisseleri için ise 750 lira talep ediliyor.

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