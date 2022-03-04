  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Üçüz kız kardeşler aynı adamla evlendi
Dünya

Üçüz kız kardeşler aynı adamla evlendi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Luwizo isimli kişi, üçüz kız kardeşlerden aynı gün evlilik teklifi alınca hiçbirini kırmadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 22:01:00 -
Üçüz kız kardeşler aynı adamla evlendi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde türüne az rastlanacak bir olay yaşandı.

Luwizo isimli kişinin, 3 kardeş ile birden aynı anda evlenmesi ülkedeki halkı şaşkınlığa uğrattı.

Üçüz kardeşler, Luwizo'ya evlilik teklifinde bulundular. Kararsızlık içerisinde kalan Luwizo çareyi üçüyle de evlenmekte buldu..

Olayın nasıl ilerlediğini anlatan Luwizo ilk olarak Natalie isimli kızla tanışıp sevgili olduklarını belirtti. Sonrasında kardeşleriyle tanıştığını anlatan Luwizo onların da kendisinden hoşlandıklarını anlattı. 3 kız kardeşin kendisine aynı anda evlilik teklif ettiğini belirten Luwizo, "Evlilik kararının çok zor olduğunu biliyordum. Ancak 3'ü de aynı güzellikte olduğu için hiçbirinden vazgeçemedim" ifadelerini kullandı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay