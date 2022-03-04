Üçüz kız kardeşler aynı adamla evlendi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde türüne az rastlanacak bir olay yaşandı.

Luwizo isimli kişinin, 3 kardeş ile birden aynı anda evlenmesi ülkedeki halkı şaşkınlığa uğrattı.

Üçüz kardeşler, Luwizo'ya evlilik teklifinde bulundular. Kararsızlık içerisinde kalan Luwizo çareyi üçüyle de evlenmekte buldu..

Olayın nasıl ilerlediğini anlatan Luwizo ilk olarak Natalie isimli kızla tanışıp sevgili olduklarını belirtti. Sonrasında kardeşleriyle tanıştığını anlatan Luwizo onların da kendisinden hoşlandıklarını anlattı. 3 kız kardeşin kendisine aynı anda evlilik teklif ettiğini belirten Luwizo, "Evlilik kararının çok zor olduğunu biliyordum. Ancak 3'ü de aynı güzellikte olduğu için hiçbirinden vazgeçemedim" ifadelerini kullandı.