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'Ucuz döviz alıyorum' diyerek dolandırmışlar!

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karıştığı öne sürülen banka müdürünün kardeşi tutuklandı.

23 Eylül 2018 Pazar 20:04
'Ucuz döviz alıyorum' diyerek dolandırmışlar!

Antalya'nın Alanya ilçesinde "Ucuz döviz alıyorum" diyerek döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para aldığı iddiasıyla aranan banka müdürü A.İ'nin, gözaltına alınan kardeşi H.İ. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken banka müdürünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir banka müdürü, 2 gün önce çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karışmıştı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 20:04
  1. Antalya
  2. dolandırıcılık

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