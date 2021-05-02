  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hindistan'da tedirgin eden rakam!
MİT ve Emniyet paketlemişti! Sıcak gelişme
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Kardeş ülke Pakistan'dan İran kararı
Gündem "Ucuz atlattım" diyerek duyurdu! İBB'nin ekmeğinden "çivi" çıktı
Gündem

"Ucuz atlattım" diyerek duyurdu! İBB'nin ekmeğinden "çivi" çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı. Rezaleti sosyal medya hesabından duyuran Yönetmen Seçkin Yaşar "ucuz atlattım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 18:25:00 -
"Ucuz atlattım" diyerek duyurdu! İBB'nin ekmeğinden "çivi" çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı. Yönetmen Seçkin Yaşar, Twitter hesabından duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Yaşar, "Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi / İHE organik ekmek yerim. İmamoğlu geldikten sonra, o da organik ekmeği çıkarmaya devam etti. Bugün ekmekten fotoğraftaki çivi çıktı. Ucuz atlattım, ya yutsaydım, en ucuzu diş kırılması olurdu. Ekrem İmamoğlu dikkatinize sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İBB'nin "engelleniyoruz" yalanı

Sattığı ekmekten çivi çıkan İBB'nin halk ekmek büfeleri üzerinden 'engelleniyoruz' yalanıyla giriştiği algı oyunu boşa çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, büfelerin İBB tarafından gerekli izinler alınmadan zoraki bir şekilde ilçelere yerleştirilmek istendiğini vurguladı. İBB'nin mağdur edebiyatı yaptığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Engelleniyoruz! diye veryansın edip kameralara oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ne zaman rahatlayacak? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
Gündem

Türkiye ne zaman rahatlayacak? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, Türkiye'nin koronavirüs pandemisinden ne zaman kurtulacağına ilişkin

Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu
Dünya

Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu

ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlamasının ardından Alman gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer’in Batı ..
Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık
Gündem

Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık

Ermeni lobilerinin sözde soykırım iddiaları, Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovannes Kaçaznuni tarafından bizzat yalanlanmıştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay