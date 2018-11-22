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Uçuşu iptal olan bakandan görülmemiş tepki!

Pakistan'da uçuşu iptal edilen bir bakan, havaalanının ortasında kıyafetlerini yaktı.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:33

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesi bakanı Fida Husain İslamabad Uluslararası Havaalanı’nda, kıyafetlerini yakarak uçuşunun iptal edilmesini protesto etti.

Terminal binasının ortasında kıyafetlerini yakan Pakistanlı bakan, güvenlik görevlilerinin yaklaşması üzerine kollarını uzatarak kendisine kelepçe takılmasını istedi.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Fida Husain, “yanlış davranış” gerekçesiyle yüksek mahkemeye çağrıldı. Husain’in 3 Aralık'ta Yüksek Mahkemede hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Pakistan Uluslararası Havayolları, 07.00’deki İslamabad-Gilgit uçuşunu kötü hava koşulları nedeniyle ilk önce ertelemiş, sonrasında ise iptal etmişti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:33
  1. Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesi bakanı Fida Husain

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