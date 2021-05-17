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Seyahat Uçuşlarda seyahat izin belgesi kalktı mı? Yurtiçi uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Seyahat

Uçuşlarda seyahat izin belgesi kalktı mı? Yurtiçi uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?

Yurt içi uçak biletleri seyahat izin belgesi olmadan alınır mı? Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte kademeli normalleşmeye geçildi. İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirleri ve yasakları paylaştı. 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine tabi olup olmadığı da sorgulanıyor. Peki yurt içi uçak biletleri seyahat izin belgesi olmadan alınır mı? Uçak biletleri seyahat izin belgesi alacak mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 08:51:00 -
Uçuşlarda seyahat izin belgesi kalktı mı? Yurtiçi uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?

Uçak bileti olanlar yurt içi seyahat yasağından muaf mı? Uçak yolcuları seyahat izin belgesi almak zorunda mı? Sorlarına THY’den açıklama gedi. THY Basın Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı. Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüşün başladığı belirtilen açıklamada, "17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz uçuş biletleri ile (uçak bileti, rezervasyon görüntüsü, mobil uçuş kartı) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" denildi.

THY İngiltere uçuşları başladı mı?

İngiltere otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs 2021, 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkış - Birleşik Krallık varışlı uçuşlar (kargo hariç) yapılamayacaktır. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarımızda ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Karara ilişkin güncel bilgiler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır.

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