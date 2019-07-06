Uçurumun dibinde korkunç görüntü! Bu halde bulundu
Denizli’de 10 metre yükseklikteki uçurumdan dereye yuvarlanan 44 yaşındaki şahıs, itfaiye ekipleri tarafından halatla uçuruma inilerek kurtarıldı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:56
Denizli Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi’nde Ahmet Akım (44) isimli şahıs, dere kenarındaki gezerken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dereye yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri Akım’ı halatla yukarıya çekerek kurtardı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk kontrolleri yapılan Akım daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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