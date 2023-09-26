  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uçurumdan düşen adam helikopterle kurtarıldı
Yerel

Uçurumdan düşen adam helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 07:09:00 -
Uçurumdan düşen adam helikopterle kurtarıldı

ABD’de Golden Gate Köprüsü'nün yanındaki uçurumdan düşen bir kişi, helikopter yardımı ile kurtarıldı.

ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco kentinde yürüyüş yapan bir kişi, ünlü Golden Gate Köprüsü'nün yakınındaki Sea Cliff Mahallesi’nde uçurumdan düştü.

Yapılan ihbar üzerine San Francisco İtfaiye Departmanı ve California Otoyol Devriyesi Golden Gate Bölümü Hava Operasyonları birimi harekete geçti. Uçurumdan düşen kişi, helikopter yardımı ile kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet uçuruma yuvarlandı!
Motosiklet uçuruma yuvarlandı!

Yerel

Motosiklet uçuruma yuvarlandı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 2 yaralı
Ordu'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 2 yaralı

Yerel

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 2 yaralı

Vay arkadaş, hakikaten uçurumun köşesinden dönmüş memleket! Bu nasıl bir rezalet böyle
Vay arkadaş, hakikaten uçurumun köşesinden dönmüş memleket! Bu nasıl bir rezalet böyle

Medya

Vay arkadaş, hakikaten uçurumun köşesinden dönmüş memleket! Bu nasıl bir rezalet böyle

Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın feci ölümü
Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın feci ölümü

Yerel

Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın feci ölümü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23