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Uçurtma nasıl yapılır?

Yaz aylarının gelmesiyle beraber ailecek dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin olmazsa olmazı olan uçurtmaları evinizde kendiniz yapabilirsiniz.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:33
Uçurtma nasıl yapılır?

Malzemeler:

Büyük kağıt ya da poşet

1/4 cm ahşap dübel

Demir testeresi ya da bıçak

Bant

Uçurma ipi

Uygulanışı:

Çubuğun ortasını yarıya kadar keselim.

Çubuğun uç kısımlarını da aynı şekilde keselim.

Ardından çubukları çapraz şekilde orta yerinden iple bağlayalım. (Bağlama noktasını kendiniz ayarlayabilirsiniz.)

Çubuğun başını iple saralım.

Uçurtmanın bu şekilde olmasını istiyorsak, çubukları bağlama yerini ona göre ayarlayalım.

Elimizdeki poşeti ya da kağıdı şekle uygun keselim.

Köşe noktaları yapıştırıcı ile tutturalım.

Kağıdın orta kısmını delmek için iğne kullanalım.

Ardından ip geçirerek bantla yapıştıralım.

İşte uçurtmamız hazır!

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:33
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