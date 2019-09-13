Üçüncüoğlu: “Köylerimiz için gece-gündüz çalışıyoruz”

Sinop İl Genel Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından gerekli komisyon üyeleri belirlendikten sonra ilçe ve köylerin sorunları ve istekleri için gece-gündüz hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, geçen süreci değerlendirerek yaptığı konuşmada, “Seçimin ardından bu zamana kadar geçen süre tüm meclis üyelerimiz için çok yoğun geçti. Yeni önergeler, seçimden önce sözünü verdiğimiz tüm projeler. Hepsini gerçekleştirmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Önergeleri meclisten peş peşe geçirmeye çalışıyoruz ki ilimize hizmet noktasında ne gerekiyorsa yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.

Sinop’ta daha önceden sağlıklı bir imar planı olmayan Gerze’nin Yenikent köyüne ve Türkeli’nin Güzelkent’ine imar planı yapmak için Sinop İl Genel Meclisi çalışmalarına başladı. Gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Üçüncüoğlu, imar planlarını masa başında değil, mahalle aralarında yaptıklarını ifade etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, “İller Bankasına hazırladığımız evraklarımızı gönderdik. Bu konuda meclisimizin İmar Komisyonu Üyeleriyle birlikte gidip orada gerekli okullar, sağlık ocağı ve spor alanları gibi yaşam alanları için mahalle aralarındaki vatandaşlarımızın görüşlerini aldık, istenilen şeklin planını tasarladık. Projemizi İller Bankasına gönderdik. İller Bankası, ufak tefek düzenlemeler yaparak bize geri gönderecekler, meclisimizde biz de onaylayacak ve bu köylerimizin sağlıklı bir imar planı ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

Ayrıca köylerin içinde eskimiş, bakım gereken cami yapılarının onarımının da yapıldığını ifade eden Üçüncüoğlu, “Öncelikli olarak Kabalı’daki tarihi caminin onarıma ihtiyacı vardı. Onunla ilgili yine köylülerimizden görüş alarak hem meclisimizden önerge çıkarttık, hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bilgi verdik. Projesini yaptırdıktan sonra projenin takibini de yapacağız. O tarihi camiyi tekrar gün yüzüne çıkarıp vatandaşlarımızın rahatça kullanmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Üçüncüoğlu, “Köylerde 3 noktaya tamamen köy ürünlerinin pazarlandığı köy pazar yeri yapacağız. Erfelek, Ayancık ve Lala köyünde uygun bölgelerde organik köy ürünlerinin satıldığı pazar yeri planlıyoruz. Bununla ilgili meclisimize önerge verdik. Seçim döneminde konuştuklarımızın hepsini tek tek uygulamaya geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.