0553 313 94 23

Üçüncüoğlu: “Köylerimiz için gece-gündüz çalışıyoruz”

Sinop İl Genel Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından gerekli komisyon üyeleri belirlendikten sonra ilçe ve köylerin sorunları ve istekleri için gece-gündüz hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

13 Eylül 2019 Cuma 12:01
Üçüncüoğlu: “Köylerimiz için gece-gündüz çalışıyoruz”

Sinop İl Genel Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından gerekli komisyon üyeleri belirlendikten sonra ilçe ve köylerin sorunları ve istekleri için gece-gündüz hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.


İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, geçen süreci değerlendirerek yaptığı konuşmada, “Seçimin ardından bu zamana kadar geçen süre tüm meclis üyelerimiz için çok yoğun geçti. Yeni önergeler, seçimden önce sözünü verdiğimiz tüm projeler. Hepsini gerçekleştirmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Önergeleri meclisten peş peşe geçirmeye çalışıyoruz ki ilimize hizmet noktasında ne gerekiyorsa yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.


Sinop’ta daha önceden sağlıklı bir imar planı olmayan Gerze’nin Yenikent köyüne ve Türkeli’nin Güzelkent’ine imar planı yapmak için Sinop İl Genel Meclisi çalışmalarına başladı. Gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Üçüncüoğlu, imar planlarını masa başında değil, mahalle aralarında yaptıklarını ifade etti.


İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, “İller Bankasına hazırladığımız evraklarımızı gönderdik. Bu konuda meclisimizin İmar Komisyonu Üyeleriyle birlikte gidip orada gerekli okullar, sağlık ocağı ve spor alanları gibi yaşam alanları için mahalle aralarındaki vatandaşlarımızın görüşlerini aldık, istenilen şeklin planını tasarladık. Projemizi İller Bankasına gönderdik. İller Bankası, ufak tefek düzenlemeler yaparak bize geri gönderecekler, meclisimizde biz de onaylayacak ve bu köylerimizin sağlıklı bir imar planı ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.


Ayrıca köylerin içinde eskimiş, bakım gereken cami yapılarının onarımının da yapıldığını ifade eden Üçüncüoğlu, “Öncelikli olarak Kabalı’daki tarihi caminin onarıma ihtiyacı vardı. Onunla ilgili yine köylülerimizden görüş alarak hem meclisimizden önerge çıkarttık, hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bilgi verdik. Projesini yaptırdıktan sonra projenin takibini de yapacağız. O tarihi camiyi tekrar gün yüzüne çıkarıp vatandaşlarımızın rahatça kullanmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.


Meclis Başkanı Üçüncüoğlu, “Köylerde 3 noktaya tamamen köy ürünlerinin pazarlandığı köy pazar yeri yapacağız. Erfelek, Ayancık ve Lala köyünde uygun bölgelerde organik köy ürünlerinin satıldığı pazar yeri planlıyoruz. Bununla ilgili meclisimize önerge verdik. Seçim döneminde konuştuklarımızın hepsini tek tek uygulamaya geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köy imamı 2 bin 400 kişilik aşureyi 7 saatte pişirdi
    1. Köy imamı 2 bin 400 kişilik aşureyi 7..
    2. DENİB “Senden İhracatçı Olur”..
    3. Uğur Dündar'a çok sert tepki: Sen..
    4. Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi'..
    5. Buğdayda rekolte üzdü, fiyat yüz..
    6. Bursa için fırtına uyarısı
    7. ATO, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin..
    8. Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a..
    9. O Rum'un kimliği tespit edildi
    10. Bursalılara fırtına uyarısı
    11. Yılmaz: “Üretirsek hepimiz kazanırız”
    12. Kendisini bıçaklayan şahıs yaralandı
    13. FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında..
    14. Gözaltına alınan tefecilerden 10’u..
    15. Voltacar Ekibi Rektör Çalış’ı Ziyaret..
    16. CHP'li başkan tasarruf sözü vermişti!..
    17. Tavşanlı’da trafik kazası, 1 kişi..
    18. 4 günde 483 kaçak yakalandı
    19. HUDER’den annelere destek
    20. Bakanlık duyurdu! 5000 kişi alınacak
    21. Selim Tunçbilek: "Annelerimiz doğru ve..
    22. Fikret Orman: “Şerefimizle oynayıp,..
    23. Beylikova’da su motorlarının çalınması..
    24. Fikret Orman'dan ayrılık açıklaması
    25. Metin Oktay kabri başında anıldı
    26. Muğla’da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
    27. (Özel) Kucağında bebek ile saniye..
    28. Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis..
    29. Orta refüjü aşan otomobil karşıdan..
    30. Avrupa ikincisi milli tekvandocuya..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!