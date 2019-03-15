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Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nin üç ürünü başarıyla test edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "5G'yi kullanan ilk ülkelerden birisi olma amacı doğrusunda hareket ediyoruz"- "Bugünlerde bakıyorsunuz bir ülkenin elektriği kesiliyor, bir ülkenin farklı sistemleri bir anda kapanıyor. Son dönemde yerli ve milli sistemlere sahip olmayan ülkelerin yaşadıkları, bize yerli ve milli sistemlerin önemini bir kez daha gösteriyor"

15 Mart 2019 Cuma 10:21
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nin üç ürünü başarıyla test edildi

İSTANBUL (AA) - Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) Projesi'nin ürünlerinden "5G Çekirdek Şebeke", "5G Anahtarlayıcı" ve "5G Element Yönetim Sistemi" birbirlerine entegre edilerek şebekeye kayıt olma ve data bağlantısı senaryoları başarıyla test edildi.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) Haberleşme Şebekesi Projesi'nin ikinci çalıştayı ve yürütme kurulu toplantısı, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) organizasyonuyla, Turkcell ev sahipliğinde Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), HTK firmaları ve üç operatörün teknik ekiplerinin katıldığı çalıştayda, projede şekillenmeye başlayan sekiz üründen üçüne ait ilk tanıtım gerçekleştirildi. Bu kapsamda projedeki üç ürün grubuna ait demo senaryosunun gösterimi yapıldı.

UUYM5G Projesi'nin ürünlerinden "5G Çekirdek Şebeke", "5G Anahtarlayıcı" ve "5G Element Yönetim Sistemi" birbirlerine entegre edilerek şebekeye kayıt olma ve data bağlantısı senaryoları başarıyla test edildi.

UUYM 5G Proje toplantılarının ardından HTK'nın "Yerli Ürün Tanıtım Etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof Dr. Davut Kavranoğlu, BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, HTK Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Yusuf Kıraç, Vodafone CTO'su Mallik Rau, Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk ve diğer firma temsilcileri katıldı.


- "İhracata katkı sunacak projelere destek vereceğiz"


Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, buradaki konuşmasında, projenin milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi açısından çok önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Proje için birçok firmanın bir araya geldiğini anlatan Sayan, yerli ve milli sistemlere sahip olmanın ülkeler açısından çok stratejik olduğunu aktardı.

Sayan, "Bugünlerde bakıyorsunuz bir ülkenin elektriği kesiliyor, bir ülkenin farklı sistemleri bir anda kapanıyor. Son dönemde yerli ve milli sistemlere sahip olmayan ülkelerin yaşadıkları, bize yerli ve milli sistemlerin önemini bir kez daha gösteriyor. Bunun olmaması için biz bir amaç doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gösterdiği işte 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. Bu inançla bugün 5G Çekirdek Şebeke ile ilgili lansmanı yapıyoruz. Burada bulunan her firmamızın benzer ürünleri ile benzer lansmanları yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

5G ile ilgili çalışmalar kapsamında, Ankara'da 5G Vadisi'ni kurduklarını ve İstanbul'da da 5G testlerinin yapıldığını dile getiren Sayan, "5G'yi kullanan ilk ülkelerden birisi olma amacı doğrusunda hareket ediyoruz." dedi.

Sayan, bütün ilgili kamu kurumlarının çalışmaları desteklediğini belirterek, üç operatörün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte eğitim içeriklerinin ücretsiz sunulması ile ilgili önemli bir çalışma yaptığını bildirdi.

Proje kapsamında geliştirilen ürünlerin gelecekte ihraç edilebileceğini vurgulayan Sayan, ihracata katkı sunacak projelere destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin de etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, üç ay sonra benzer bir toplantıda projenin yeni çıktılarının görüleceğini kaydetti.

Etkinliğin çok verimli geçtiğini aktaran Sezgin, etkinlikle yerli firmaların ürünlerini daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını ve yerli firmalarla yapılan iş birliğini artırarak devam ettireceklerini ifade etti.



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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:21
  1. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G)
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan

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