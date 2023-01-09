Ücretsiz yemekten 5 milyon öğrenci faydalanacak

Özer, bu yılın sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacaklarını, böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedeflediklerini aktardı.

Özer, Türk aile yapısının desteklenmesi için başlatılan ve 1 milyon 110 bin ailenin yararlandığı Aile Okulu Projesi kapsamındaki eğitimlerden, bu yıl 2.5 milyon ailenin yararlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Özlük haklarında ilave iyileştirmeler olacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandığına işaret eden Bakan Özer, şunları kaydetti: “Şartları taşıyan ve eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 98’i sınav başvurularını gerçekleştirdi. Sınav başvurusu yapan öğretmenlerimizin de yüzde 99’u sınava katıldı. Sınav sonucunda 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen, 66 bin 679 uzman öğretmenimiz de başöğretmen olma hakkını kazandı. 2023’te yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili ilave iyileştirmelerin yapılması hedefleniyor.”

Tüm ilçelere engelli halk eğitim merkezi

18 yaş üzeri engelli vatandaşlara sürekli eğitim desteği sağlamak üzere ilk kez engelli halk eğitim merkezleri kurulduğunu, erişimi kolaylaştırmak amacıyla engelli vatandaşların ve ebeveynlerin bu merkezlere ulaşımlarının ücretsiz gerçekleştirildiğini ifade eden Özer, 81 ilde kurulan merkezlerin 2023’te tüm ilçelere yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Bakan Özer, özel yetenekli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını desteklemek ve yetenekli öğrencilerin potansiyellerini artırmak amacıyla geçen yıl sayısı 375’e çıkarılan Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM), 2023’te tüm ilçelerde yaygınlaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.