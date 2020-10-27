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Teknoloji Ücretsiz VPS veren siteler
Teknoloji

Ücretsiz VPS veren siteler

Virtual private server (VPS), Virtual private server, fiziksel bir sunucunun sanallaştırma yazılımları ile birden çok sunucuya bölünerek kaynakları en verimli şekilde kullanmasını sağlayan yapıdır. Her VPS birbirinden bağımsız ve adanmış bir sunucu gibi çalışır. Ücretsiz VPS veren siteler hangileri? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-27 00:05:00 -
Ücretsiz VPS veren siteler

Sanal Özel Sunucu anlamına gelen VPS (Virtual Private Server), sanallaştırma yazılımı kullanılarak bir sunucunun kaynaklarının bölümlere ayrılmasıdır.

VPS’in Avantajları

Sanallaştırma yoluyla ayrılan yalıtılmış bölmeler arasında veri alışverişi veya dosya erişimi söz konusu değildir.

Her bir kullanıcıya belirli miktarda depolama alanı, bellek ve bant genişliği atanır.

VPS, orta ölçekte trafiğe sahip web sitelerinin ihtiyaç duyduğu kaynağı sağlayabilir.

Tek bir VPS sunucusu, çok sayıda web sitesini barındırabilir.

Web sitenizin popülaritesi arttıkça, sitenizin ihtiyaçları da artar. VPS ile; sunucu kaynaklarınızı kolaylıkla ölçeklendirme olanağına sahip olursunuz.

VPS teknolojisi, sunduğu root erişimi ile esneklik ve bağımsızlık sağlar. Sitenizi güçlendirecek yapılandırmayı oluşturmanıza izin veren özelleştirme koşullarına sahiptir.

VPS kullanarak, yalnızca komşu sitelerden korunmakla kalmaz, aynı zamanda dilediğiniz güvenlik protokollerini uygulayarak sitenizin güvenliğini artırabilirsiniz.

Ücretsiz VPS veren siteler

Ücretsiz VPS / VDS alabileceğiniz siteler;

1 – Google Cloud Platform

Google Cloud Platform’la VPS adına oldukça yeterlidir. Çünkü; Google yeni kayıt olanlara Cloud Platform’u için 1 yıllık 300 dolar hediye ediyor. Minimum bir sunucu oluşturmanın aylık 6-7 dolar olduğunu varsayarsak bu oldukça yüksek bir meblağ.

Kayıt için ne gerekli?

Google Mail Hesabı

Kredi Kartı

2 – Digital Ocean

Digital Ocean VPS / VDS firmaları arasında oldukça kaliteli bir firma. Yeni kayıt olan kullanıcılara 10 dolar hediye ediyor. Sitede minimum VPS oluşturma ücreti 5 dolar. Bu da Digital Ocean’ın bize 2 ay hediye ettiği anlamına geliyor.

Eğer üniversite öğrencisi iseniz Digital Ocean 1 yıl geçerli 50 dolar hediye ediyor. Bunun için Github öğrenci paketine sahip olmanız gerekmektedir.

Kayıt için ne gerekli?

Kredi Kartı veya içerisinde 5 dolar olan PayPal hesabı

3 – Amazon AWS

Büyük firmaların genellikle tercih ettiği Amazon Web Servisleri yeni kayıt olan kullanıcılara 1 yıllık üyelik hediye ediyor. Üyelik içeriğinde aylık 750 saatlik EC2 VPS’e sahip olabiliyorsunuz.

Kayıt için ne gerekli?

Kredi Kartı veya Banka Kartı

SMS doğrulaması için telefon numarası

4 – Aruba Cloud

İnternetteki neredeyse en ucuz VPS firmalarında birisi olan Aruba Cloud yeni kayıt olan kullanıcılara 2 aylık VPS hediye hediyor. En kolay kayıt şartlarını sağlayan firmada Aruba Cloud. Kayıt için telefon numarası gerekli. Lütfen geçerli bir telefon numarası girin. Etkinleştirme kodunuz SMS olarak cep telefonunuza gelecek. Gelen kodu buraya girin ve hesabınızın kaydını tamamlayın.

* Kayıt SMS’nin gelmesi birkaç gün sürebilir.

Kayıt için ne gerekli?

Telefon numarası

5 – Microsoft Azure

Sanırım en düşük VPS / VDS hediyesini Microsoft veriyor. Microsoft Azure 1 ay boyunca kullanabileceğiniz 200 dolar hediye ediyor.

Kayıt için ne gerekli?

Kredi Kartı

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