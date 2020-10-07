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Eğitim Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Okullarda tablet kimlere verilecek?
Eğitim

Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Okullarda tablet kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımının yapılacağını açıklamasından sonra ücretsiz tablet nasıl alınır, ücretsiz tablet kimlere verilecek? Ücretsiz tablet başvurusu nereden yapılacak? Soruları sorulmakta.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:54:00 - 2020-10-07 09:54:44
Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Okullarda tablet kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası İlkokul 2, 3, 4. sınıflar ile 8. Ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Başkan Erdoğan 500 ben tabletin ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ücretsiz tablet açıklamasından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 500 bin tablet bilgisayarın dağıtımına ilişkin detayları paylaştı. Peki ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Okullarda tablet kimlere verilecek? İşte detaylar.

500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet kimlere dağıtılacak? Ücretsiz tablet nasıl alınır? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin önümüzdeki hafta hafta itibarı ile belirlenen şartlar doğrultusunda öğrencilere dağıtılacağının bilgisini paylaştı. Ücretsiz 500 bin tablet dağıtımını Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. MEB, il ve ilçe Mili Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okul yönetimi tarafından belirlenen öğrencilere tabletler verilecek.

Ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak?

Ücretsiz tablet ne zaman verilecek? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilmekte. 500 bin ücretsiz tablet dağıtımana ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

 

500 bin ücretsiz tablet kimlere verilecek?

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