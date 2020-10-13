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Eğitim Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz tablet başvurusunun nasıl yapılacağı ve ücretsiz tabletlerin ne zaman dağıtılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime devam eden 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtacağını duyurdu. Peki, ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-13 22:13:00 -
Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk etapta maddi durumu el vermeyen öğrencilere 500 bin bilgisayar ve tablet dağıtımı yapılacak. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bulunduğu tablet ve bilgisayar yardımı için MEB tarafından ücretsiz tablet dağıtılacağını duyurmuştu. Peki, ücretsiz tablet almak isteyen öğrenciler nasıl başvuru yapacak?

Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta yapılacak 500 bin tablet dağıtımının detayları açıklandı. 12 Ekim itibarıyla öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

İlk etapta ücretsiz tablet için başvuru alınmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

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