MEB tablet başvuru ekranı | Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime katılıyor. Uzaktan eğitimle birlikte öğrencilerin tablete ve internete ihtiyacı bulunuyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere 500 bin tablet ve 25 GB’a kadar kotalı internet paketi hediye ediyor. 500 bin tablet dağıtımının büyük kısmı gerçekleşti. Henüz tablet alamayanlar ise MEB tablet başvurusunun ne zaman nasıl yapıldığını merak ediyor. Ücretsiz tablet başvuru ekranı

Ücretsiz tablet başvurusu! MEB ücretsiz tablet başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 500 bin tablet hedefine yaklaştıklarını ifade etti. Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız” dedi.

Vatandaşlar tablet için nereye nasıl başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet için öğrencilerin ve velilerin başvuruda bulunmasına gerek olmadığını açıkladı. Bakan Selçuk; ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kısacası vatandaşların tablet için başvuru yapmalarına gerek yok. Bakanlık planladığı stratejiye göre ücretsiz tablet dağıtımını gerçekleştiriyor.

Öte yandan bazı belediyeler ve özel şirketler de ücretsiz tablet desteği sunuyor. Bu sebeple bağlı bulunduğunuz belediyelerin web sitelerine göz atabilir ya da telefonla bilgi alabilirsiniz.