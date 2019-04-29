Ücretsiz olduğunu duyanlar akın etti! Böyle kuyruk görülmedi

Edirne'de ücretsiz ciğer dağıtıldığını duyan vatandaşlar etkinlik alanında uzun kuyruklar oluşturdu.

Festivalin son gününde, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve tava ciğer ustaları, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Edirne Belediye Bandosu "Tava Ciğeri Marşı"nı seslendirdi.

Vali Canalp, Saraçlar Caddesi'nde kurulan platformda yaptığı konuşmada, hem dünyanın en büyük tavasının hem de en iyi tava ciğer ustalarının Edirne'de olduğunu söyledi.

Turizmin, Türkiye ve Edirne için çok kıymetli olduğunu ifade eden Canalp, gastronomi turizminin Türkiye ve Edirne'de geliştiğini, bu kapsamda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Belediye Başkanı Gürkan da Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin zengin bir mutfağa sahip olduğunu dile getirdi.

Tava ciğerin de bu mutfak içerisinde yer aldığını aktaran Gürkan, gastronomi turizmi kapsamında kentin çok sayıda turist çektiğini belirtti.

Canalp ve Gürkan, konuşmaların ardından tava ciğeri pişirdi.

Acı biberden gözleri yaşardı

Festival kapsamında "Acı Biber Yeme Yarışması" da düzenlendi. 10 kişinin katıldığı yarışmada, verilen süre içerisinde 3 tabaktaki 30 acı biberi yiyen birinci oldu.

Yarışmayı en kısa sürede acı biberleri yiyen Aykut Pekkeski kazandı. Yarışmanın birincisi sahneye getirilen tartıyla çıkarıldı. 80 kilogram gelen Pekkeski'ye ağırlığı kadar yağ hediye edildi.

Yarışmanın ikinci ve üçüncüsüne de çeşitli hediyeler verildi.

Bu arada yarışmaya katılanların acı biberden gözlerinin yaşardığı görüldü.

Pekkeski, gazetecilere yaptığı açıklamada, acı biber yemeyi sevdiğini belirterek, "3 tabak yedim, 3 tabak daha olsa yerdim. Acı biber yemeyi seviyorum." dedi.

Festivalde, vatandaşlara tava ciğeri de ikram edildi. Vatandaşlar ekmek arası tava ciğer almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Tava ciğer sırasında zaman zaman izdiham oluştu.