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Ekonomi

Ücretsiz izin maaşı yattı mı? | Ücretsiz izin maaşı sorgula

Ücretsiz izin parası ne zaman yatıyor? Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini atlatabilmek için ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlara maaş ödemesi yapılıyor. Milyonlarca kişi “Ücretsiz izin maaşı yattı mı?” , “Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar?” , “Ücretsiz izin parası hangi gün yatıyor?” , “Ücretsiz izin maaşı başvuru şartları” , “Ücretsiz izin maaşı nereden alınır?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Ücretsiz izin maaşı sorgula…

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:24:00 -
Ücretsiz izin maaşı yattı mı? | Ücretsiz izin maaşı sorgula

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaşlara destek sağlanıyor. Ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlara ücretsiz izin maaşı ödeniyor. İşte, detaylar.

Ücretsiz izin maaş desteğine nasıl başvuru yapılacağıyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara nakdi ücret desteği ödenecek" dedi.

Ücretsiz izin maaşı başvurusu nasıl yapılır?

15 Mart’tan sonra ücretsiz izne çıkarılanlar ile ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanların faydalanacağı ücretsiz izin maaş desteğine internetten başvuru yapabilirsiniz.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretsiz izin maaşı yattı mı? | Ücretsiz izin maaşı sorgula

Ücretsiz izin maaşı her ayın 8’inde hesaplara yatırılacak. İlk maaşlar 8 Mayıs Cuma günü hesaplara yattı. İkinci ödemeler 8 Haziran’da yapılacak. İŞKUR sisteminde Iban numarası bulunanlarının maaşları hesaplarına, bulunmayanların ise ücretleri PTT'ye yatırılıyor.

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