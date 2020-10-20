Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespit edilmesinin ardından sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu yerler kapandı. İşveren ve çalışanların ekonomik açıdan süreçten en az hasarla çıkması için devlet pek çok ekonomik yardım yapmaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere 1000’er liralık ödeme yapıldı. İşverenlere kısa çalışma ödeneği konusunda destek sağlandı. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara ise nakdi destek sağlandı. Vatandaşlar bu desteklerin yılsonuna kadar devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ücretsiz izin maaşı uzar mı?

Ücretsiz izin maaşı uzar mı? | Kısa çalışma ödeneği ne zaman son?

Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izim maaşından yararlananlar desteklerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek maaşları kasım ayında son kez ödenecek. İşten çıkarma yasağı ise 17 Kasım’da sona erecek. Ancak vatandaşlar söz konusu desteklerin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Konu hakkında şimdilik net bir açıklama olmasa da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bütçenin bu destekleri yılsonuna kadar sürdürebileceğini ifade etti.

Bakan Selçuk, “Bütün projeksiyonları yaptık, hem aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek kadar bizim fonumuz var. Ancak şöyle bir durum var; Kısa Çalışma Ödeneği, hem çalışanımızı korumak hem işverenimizi korumak adına gerçekleşen böyle durumlarda kuvvetli bir mekanizma olsa da biz aslında normalleşme döneminde Normalleşme Desteği adı altında başka bir destek vermeye başladık” dedi.