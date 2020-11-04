Nakdi destek maaşı neden yatmadı ekim ayı | Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını değil ekonomiyi de etkiledi. Nisan ayında vatandaşların bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri adına bir dizi önlem alındı. Hem işverenlere hem çalışanlara pek çok ödeme yapılmaya başlandı. Bunlardan biri de nakdi destek maaşı. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay nakdi destek maaşı ödeniyor. Peki, nakdi destek ayı ne zaman ödenir kasım ayı.

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar? Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?

Nakdi destek maaşı mayıs ayından itibaren her ay ödeniyor. Bu maaş iki kez uzatıldı. Son olarak Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre nakdi destek maaşı 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı. Peki, bu ay maaş ayın kaçında yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak” dedi.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğine işaret eden Selçuk, yeni normal sürecinde temel amaçlarının istihdamı korumak olduğunu vurguladı.

Bakan Selçuk, "Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, ayrıca fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.