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Ekonomi

Ücretsiz izin maaşı kaç ay? | Ücretsiz izin maaşı 6 ay olacak mı?

Nakdi destek ödeneği uzatılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılanlar internette sık sık “Ücretsiz izin maaşı kaç ay?” , “Ücretsiz izin maaşı kaç ay verilecek?” , “Ücretsiz izin maaşı yattı mı?” , “Ücretsiz izin maaşı 3 ay mı?” , “Ücretsiz izin maaşı 6 ay olacak mı?” , “Ücretsiz izin parası 6 ay mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, “Ücretsiz izin maaşı 6 ay olacak mı?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:20:00 -
Ücretsiz izin maaşı kaç ay? | Ücretsiz izin maaşı 6 ay olacak mı?

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara üç ay süreyle 1170 liralık maaş ödemesi yapılmasına karar verildi. Ücretsiz izin maaşının ilki mayıs ayında yattı. Vatandaşlar ücretsiz izin maaşının kaç ay ödeneceğini araştırmaya başladı.

Ücretsiz izin maaşı kaç ay? | Ücretsiz izin maaşı 6 ay olacak mı?

Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını değil ekonomiyi de etkiledi. Salgının ekonomik boyutlarını hafifletmek için işten çıkarma yasağının yanı sıra ücretsiz izne çıkarılanlara maaş verilmesi kararlaştırıldı.

Ücretsiz izin maaşının 3 ay süreceği açıklanmıştı. Ancak bu konu bugün gerçekleşecek kabine toplantısında gündeme gelecek.

Kabine toplantısında ücretsiz izin maaşı süresinin uzatılmasının gündeme geleceği öğrenildi. Şayet bu karar kabul edilirse ücretsiz izin maaşı 6 ay ödenecek.

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