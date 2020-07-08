Milli Eğitim Bakanlığı yaz aylarında destekleme ve yerleştirme kursları açıyor. Söz konusu kurslara dahil olmak isteyen öğrenciler ise başvuru tarihlerini ve katılım şartlarını araştırıyor.

Ücretsiz destekleme kurs kayıtları ne zaman başlıyor MEB

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları açacak.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim görüp 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 20 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Yaz kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, 14-17 Temmuz tarihlerinde başvuru yapacak.

MEB'in yazısında, kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere titizlikle uyulması istendi.

MEB yaz dönemi destekleme kurslarına nasıl kayıt yaptırılır?

Yaz dönemi kurslarına katılmak isteyen öğrenciler nereden nasıl kayıt yaptırmaları gerektiğini araştırıyor. Öğrenciler kayıtlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-kurs sayfasından yapabilir.

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