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‘Ücretli Poşet’ meselesi büyüdükçe büyüyor! 'Bir haftadır alışveriş yapmıyorum'

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren hayata geçirilen 'Ücretli Poşet' uygulaması tartışılmaya devam ediyor. Yeni düzenlemeye göre market poşetleri tanesi en az 25 kuruştan satılıyor. Kasalarda; 'Poşet ister misiniz?' sorusuyla karşılaşanların kimi uygulamadan memnunken kimi ise eleştiriyor.

08 Ocak 2019 Salı 16:35

Taha ÖZDEMİR-Ankara- 'Ücretli Poşet' uygulaması henüz çok yeni ancak bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 'Naylon Poşet' kullanımı şimdiden azalmaya başladı. Bu arada 25 kuruştan satılan poşetin, 15 kuruşluk geliri fona, diğer 10 kuruşu da markete kalıyor.

Amacı doğayı korumak olan 'Ücretli Poşet' uygulamasının en çok eleştirilen noktası ise poşetlerin üzerinde bulunan marketlere ait reklam ve satış sloganları. 
'Ücretli Poşet' uygulamasına ilişkin hemen her gün bir yetkili kişi ya da kurum tarafından açıklama yapılırken vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara, 'Ücretli Poşet' uygulaması hakkındaki düşüncelerini sordu. Mikrofon uzattıklarımızın bir kısmı uygulamayı eleştirirken diğer bir kısmı da çevre temizliğini gerekçe göstererek memnuniyetini dile getirdi. 

Onlardan bir kadın ise içinde bulunduğu durumla adeta kafalardaki karışıklığın sebebini de gözler önüne serdi. Market poşetlerinin ücretli olmasının amacı çevreyi korumak diyerek memnuniyetini dile getiriyordu ancak elinde yine naylon poşetler vardı. Muhabirimizin sorusu üzerine o poşetleri ücretsiz olarak aldığını söyledi:

- "25 kuruş pahalı. 10 kuruşa indirseler daha iyi olur ama çevremiz ve sağlığımız için de önemli bir konu"
- "Elinizde hala naylon poşet var ama?"
- "Ben bunlara para vermedim"

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:35
  1. Ankara
  2. ücretli poşet uygulaması

YORUM YAZ

  • karta karta 8 dk önce
    poşetin içindekilere yapılan zamlara bu kadar karşı çıkan oldu mu acaba?
  • engineerengineer8 dk önce
    marketlerin ellerindeki reklamlı poşetler bitene kadar bedava olması lazım, daha sonra onlar bitince reklamsız ve daha dayanıklı poşetler iiçin 25 kuruş değil amma 10 mkuruş olabilir, yırtılmayan daha dayanıklı ve ve biraz daha büyük poşetler olmalı veya iki boy poşet olursa küçüğü 10kuruş büyüğü 15 kuruş olabilir.
  • İntertiumİntertium18 dk önce
    70 ve 80 lerini Türkiyesi ne geri döndük elinde file fakir fukara gariban iki ekmek iki domates iki biber ey hükümet 2023e mi yoksa 1970 kere mi gidiyor uz annamadik
  • HasanHasan21 dk önce
    Çok iyi bir uygulama aynen devam...biraz olsun sokaklar ve piknik alanları poşetten arınır umarım
  • POŞETE AZ DA OLSA PARA VERİLEMEZPOŞETE AZ DA OLSA PARA VERİLEMEZ22 dk önce
    Hayır poşete para verilemez.Poşete verilecek her para çok çok fazladır.
  • HAKİKATİN KÖTÜ BİR HUYU VARDIRHAKİKATİN KÖTÜ BİR HUYU VARDIR24 dk önce
    Bu iş sadece 'POŞET' değil.Poşet bahane.Küresel Siyonist Sermaye lehine T.C tarihinin hiçbir hükümet dönemindeşimdiye kadar böyle pohpohlama yapılmamıştı.Ayrıca,o poşetlerin 1 tanesi 0,01 krş ila 0,03 -.0,05 krş arasında (O marketler bu poşetleri tonlarla aldığı için) POŞET işinden de sermayeye fahiş bir kazanç kapısı açıldı.Bu sadece poşet işi değil.(Tüm düzenlemelerine bir kılıf buldukları gibi,'Çevre' sadece bir kılıf.)
  • AHMEDAHMED28 dk önce
    Bizim halkımız aynen yorumcu SAMİ HOŞSES gibi bilinçsiz. Avrupanın her şeyini alırız. AmaAvrupalılar elindetorba iledolaşırlar. Bunu örnek almayız. Arkadaş torunlarımıza temiz bir gelecek bırakmak istersen, poşet parçaları yağmurda mazgalları tıkıyor, evleri sel basıyor.Bunu istemezsen cebinde 20 gram ağırlığındaki torbayı taşı.Onu bunu bahane etmeyin.
  • Yunus16Yunus1631 dk önce
    NE POŞETMİŞ BE? 25 KURUŞ KOSKOCA YİRMİBEŞ KURUŞ DİLENCİNİN GERİ YÜZÜMÜZE ATTIĞI KOSKOCA YİRMİBEŞ KURUŞ, CEBİMİZDE AĞIRLIK YAPMASIN DİYE YÜZÜNE BAKMADIĞIMIZ KOSKOCA 25 KURUŞ. 4-5 POŞET 50-100-150 TL ALIŞVERİŞ YAP 50 KURUŞ U MESELE YAP! 25 KURUŞ DİLENCİYE VER BAKALIM NE OLUYOR? VAY BEEE KOSKOCA 25 KURUŞ HADİ HÜKÜMETİ YIKALIM, NE 25 MİŞ BE
  • AlpAlp39 dk önce
    Poşetleri aldığımız yerler belli bir sayıda olunca toplu iade alsın böylece israf olmaz hem tekrar ücretsiz olmuş olurBu fikir dikkate alınabilir uygunsa
  • DemiroğluDemiroğlu42 dk önce
    "25 kuruş pahalı. 10 kuruşa indirseler daha iyi olur" çok rahata alıştık...yani plastik tüketimi azalıyor diye sevineceğimize yok ucuz olsun yok bedava olsun ....hiçbiri olmasın artık bez çamtalar veya fileler kullanmayı alışkanlık edinmeliyiz basit bir bez torbayı her zaman cebmizde aracımızda bulundurabiliriz...
  • çağlarçağlar45 dk önce
    artık poşet istermisine döndü firmalar artık çuval cepli ceket üretirler herhalde
  • Ramazan alganRamazan algan46 dk önce
    Bizim vatandasi anlamak mümkündegil.Poset parali diye alis veris yapmiyormus.Seni hodük,Avrupa birligi ulkelerinde 0,49 cent den baslayip 1.99€ kadar fiatlar degisiyor.
  • sami hoşsessami hoşses49 dk önce
    amca sen alışveriş yapmıyon ben ise oy vermeyeceğim..göreceksiniz..bu uygulamada insan odaklı hiçbirşey yok..hep fakirin fukaranın cebinde gözleri..elimizde file ilemi dolaşacağıız.ayrıca süper marketlere hergün giden varmı?yok..bir gidip gerekenleri alıyorz..soruyorum sabun şampuan ekmek sucuk aynı poşete konulurmu ..demekkki sorun tek poşette değil poşet yok oyda yok..hadi bakalım verirsem namerdim oyumu..

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