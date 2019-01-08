‘Ücretli Poşet’ meselesi büyüdükçe büyüyor! 'Bir haftadır alışveriş yapmıyorum'

Taha ÖZDEMİR-Ankara- 'Ücretli Poşet' uygulaması henüz çok yeni ancak bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 'Naylon Poşet' kullanımı şimdiden azalmaya başladı. Bu arada 25 kuruştan satılan poşetin, 15 kuruşluk geliri fona, diğer 10 kuruşu da markete kalıyor.



Amacı doğayı korumak olan 'Ücretli Poşet' uygulamasının en çok eleştirilen noktası ise poşetlerin üzerinde bulunan marketlere ait reklam ve satış sloganları.

'Ücretli Poşet' uygulamasına ilişkin hemen her gün bir yetkili kişi ya da kurum tarafından açıklama yapılırken vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara, 'Ücretli Poşet' uygulaması hakkındaki düşüncelerini sordu. Mikrofon uzattıklarımızın bir kısmı uygulamayı eleştirirken diğer bir kısmı da çevre temizliğini gerekçe göstererek memnuniyetini dile getirdi.



Onlardan bir kadın ise içinde bulunduğu durumla adeta kafalardaki karışıklığın sebebini de gözler önüne serdi. Market poşetlerinin ücretli olmasının amacı çevreyi korumak diyerek memnuniyetini dile getiriyordu ancak elinde yine naylon poşetler vardı. Muhabirimizin sorusu üzerine o poşetleri ücretsiz olarak aldığını söyledi:

- "25 kuruş pahalı. 10 kuruşa indirseler daha iyi olur ama çevremiz ve sağlığımız için de önemli bir konu"

- "Elinizde hala naylon poşet var ama?"

- "Ben bunlara para vermedim"