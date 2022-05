Ücretli öğretmenlerden Başkan Erdoğan'a çağrı

Recep Yeşil İstanbul

Türkiye Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri “Ücretli Öğretmenler İçin Kadro” etkinliğinde buluştu.

Öğretmenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tek isteğimiz emsali dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan 2018 ücretli öğretmen atamasının tekrar yapılmasıdır" çağrısında bulundu.

"10 bin kadro talep ediyoruz"

400 bin taşeron işçisini kadroya alınmasını hatırlatan öğretmenler, "Devletimiz geçtiğimiz yıllarda ilkokul mezunu 400 bin taşeron işçisini kadroya alarak mağdur etmemiştir. Bizleri de mağdur etmesini istemiyoruz. Biz somut adım, acil çözüm, kesin çözüm istiyoruz. Özlük haklarımızı, tam yatan sigortalarımızı ve maaş farkının giderilmesini istiyoruz. 2022 yılı içerisinde 5 yıl çalışarak 540 gün primini doldurmuş eğitim fakültesi mezunu ve formasyon sahibi liyakatli ücretli öğretmenlerin mağdur bırakılmaması kaydıyla 10 bin kadro talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"3’te biri maaşa çalışıyoruz"

Türkiye Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri, kadrolu öğretmenlerle olan ücret farklarını ise şu ifadelerle aktardı:

"Ders saati ücreti ile çalışan aylık eline 2.500 ila 3400 lira arasında para geçen Milli Eğitimin maaşsız öğretmenleriyiz. Bizler devletimizin gizli kahramanı, Milli Eğitimin gönüllü köleleriyiz. Her an her yerde yer ve mevki seçmeden yurdun en ücra köşelerinde öğretmen açığını kapatan kötü gün dostu, aynı görevi yapmasına rağmen kadrolu arkadaşlarının 3’te biri maaşına denk gelen ücretle çalışan fedakar eğitimcileriz."