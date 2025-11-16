  • İSTANBUL
Dünya Sahte amiral skandalı: Ortalık fena karıştı!
Dünya

Sahte amiral skandalı: Ortalık fena karıştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sahte amiral skandalı: Ortalık fena karıştı!

Anma törenine amiral üniformasıyla sızan 64 yaşındaki Jonathan Carley, sahte madalyalarla katıldığı etkinlikte büyük panik yarattı. Evinden çıkan madalyalar ve üniforma ise soru işaretlerini büyüttü.

Galler’in Gwynedd bölgesindeki Harlech kasabası, sahte amiral skandalıyla ülke gündemine oturdu. 64 yaşındaki Jonathan Carley, 1. Dünya Savaşı gazileri için 9 Kasım’da Llandudno’da düzenlenen Anma Pazarı törenine izinsiz bir şekilde amiral kıyafetiyle katılınca gözaltına alındı. Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir üniformayı yasa dışı şekilde giydiği gerekçesiyle 1894 tarihli Üniforma Yasası kapsamında soruşturma başlatıldı.

 

Carley’nin üzerindeki üniformanın sahte olduğu, taktığı 12 madalyadaki tutarsızlıklarla ortaya çıktı. Hem üstün hizmet nişanına sahipmiş gibi görünen hem de yedek askerlere verilen bir hizmet madalyasını aynı anda takan Carley, törendeki görevlilerin dikkatini çekti. Olay, kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratırken polis kısa sürede harekete geçti.

Evinde yapılan aramada ise bir denizci üniforması ve çeşitli madalyalar bulundu. Carley’nin daha önceki bazı törenlere de amiral kıyafetiyle sızdığı ortaya çıkarken, bu davranışının motivasyonu hâlâ bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken Carley’nin 11 Aralık’ta Caernarfon Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

