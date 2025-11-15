Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı

CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında, kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yaptığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları kamuoyunda derin yankı uyandırmaya devam ediyor. Savcılıkça hazırlanan bu kritik iddianamede, örgütün temel gelir kapısının 'hafriyat döküm alanları' olduğu belirtiliyor ve usulsüz işlemlerle kamu varlıklarına verilen zararın boyutu dikkat çekiyor.

İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırlanan İddianamede, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılları arasında toplam 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümü yapıldığı, bu nedenle ise yaklaşık 80 milyar tutarında maden kaybı meydana geldiği belirtildi.

İBB'DEKİ KAÇAK DÖKÜM SKANDALINDAKİ DEVASA RAKAM NETLEŞTİ

Hazırlanan iddianamede örgütün en büyük gelir kaynağının ‘hafriyat döküm alanları' olduğu belirtilirken, 2021 ile 2025 yılları arasında gerçekleşen kaçak döküm eylemine yer verildi. İddianamede, yapılan teknik tespitlerde, örgütün Cebeci Maden bölgesinde bulunan maden rezervlerine gerçekleştirdikleri kontrolsüz, kaçak ve niteliksiz dökümler nedeniyle zarar gördüğü, ayrıca 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılları arasında toplam 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümü yapıldığı, bu nedenle ise yaklaşık 80 milyar tutarında maden kaybı meydana geldiği, dolayısıyla usulsüz ve kontrolsüz hafriyat dökümü ile maden varlığında zarar vererek 80 milyar tutarında kamu zararına yol açtıkları kaydedildi.

İddianamede, Atık Taşıma ve Kabul Belgesi verilerine göre yapılan hesaplamada İSTAÇ'a gitmesi gereken ancak örgütün kontrolündeki alana yapılan izinsiz hafriyat dökümü ile toplam 185 milyon 877 bin 621 ton dökümün bedelini örgütün ‘sistem' adını verdiği yapıya aktarmak suretiyle kamu zararına yol açıldığı, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde dolandırıcılık suçunu işledikleri, alana kaçak dökülen malzemelerin cinsi tam olarak tespit edilemediğinden dolayı döküm yapılan miktarın tamamı şüphelilerin lehine olacak şekilde inşaat hafriyat toprağı olarak hesaplanarak, ton başına 140 liradan hesaplandığında ortaya çıkan bedelin ise 31 milyar 227 milyon 440 bin 328 lira olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Suç gelirlerinin bir kısmının örgüt mensuplarının şahsi zenginleşmelerinde bir kısmının ise ‘sistem' adı verilen siyasetin dizaynı amaçlı kurulan havuza aktarıldığı belirtildi

Şüphelilerin iştirak halinde birden çok ihaleye fesat karıştırdıklarının belirtildiği iddianamede, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat sokmak suretiyle kurmuş oldukları kaçak döküm işlemleri esnasında çevre kirliliğine neden olup maden sahalarına ve orman alanlarına telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar verdikleri, elde ettikleri gelirlerden vergi ödememek amacıyla naylon fatura düzenlemek ve çek ödemeleri suretiyle şirketlerden çıkardığı suç gelirlerinin bir kısmının örgüt mensuplarının şahsi zenginleşmelerinde bir kısmının ise ‘sistem' adı verilen siyasetin dizaynı amaçlı kurulan havuza aktarıldığı ifade edildi.