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Ücretlerini İŞKUR’dan alanların maaşları bayram öncesi ödenecek

İŞKUR Manisa İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada yaklaşan Kurban Bayramından dolayı ödemeleri İŞKUR tarafından yapılan tüm kursiyer ve katılımcıların ödemelerinin bayram öncesinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

30 Temmuz 2019 Salı 12:33
Ücretlerini İŞKUR’dan alanların maaşları bayram öncesi ödenecek

İŞKUR Manisa İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada yaklaşan Kurban Bayramından dolayı ödemeleri İŞKUR tarafından yapılan tüm kursiyer ve katılımcıların ödemelerinin bayram öncesinde gerçekleştirileceği duyuruldu.


Kamu Kurumları ile düzenlenen Toplum Yararına Programlarda (TYP) çalışanlar ile Aktif İşgücü Programları kapsamında işverenin ihtiyacı olan elemanların Mesleki Eğitim Programları, Girişimcilik Eğitim Programları ve İşbaşı Eğitim Programları ile yetiştirilerek kalifiye hale gelmesi süreçlerinde düzenlenen programlarda, program süresince katılımcıların ücretleri İŞKUR tarafından ödendiği belirtilen açıklamada, “Yüklenici kurum ve işletmelerle yapılan sözleşme gereği, katılımcılara ait ödemeler çalışılan ve katılım sağlanan ayı takip eden ilk 10 gün içerisinde ödenmektedir. Katılımcı ve kursiyerlere ait ödemelerin zamanında yapılabilmesi için, işverenin veya yüklenicinin katılımcı ve kursiyerlere ait devam çizelgesini zamanında sisteme girmesi ve ödemeye ilişkin evrakları takip eden ayın ilk üç gününde İŞKUR’a eksiksiz teslim etmesi gerekmektedir. Yaklaşan Kurban Bayramından dolayı ödemeleri İŞKUR tarafından yapılan tüm kursiyer ve katılımcıların ödemeleri bayram öncesinde gerçekleştirilecektir. Katılımcı ve kursiyerlerin ödemelerini bayram öncesi alarak bayram hazırlıklarını yapmaları ve mağdur olmamaları için, işverenin zamanında devam girişini yapmaları ve ödeme evraklarını İŞKUR’a getirmeleri gerekmektedir. Buradaki amacımız hiçbir kursiyerin veya katılımcının bayram öncesi ödeme ile ilgili mağduriyet yaşamamasıdır.” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:33
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