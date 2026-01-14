Ücreti geç ödeyen patron yandı: Cezalar arttı

İşçinin ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen işverene verilen cezalar arttı. İşverene, işçi başına her ay için 2 bin 734 TL ceza uygulanacak.

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN GEÇ ÖDENMESİ CEZASI ARTTI

İş Kanununa aykırı davranan işverenlere uygulanan para cezaları her yıl yeniden artırılıyor. Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlenmekle birlikte İş Kanunu kapsamındaki idari para cezaları yüzde 25,49 oranında arttı.

• Eksik maaş ödeyene 2.734 TL,

• Fazla mesaiyi vermeyene 4.815 TL,

• Mola süresine uymayana/mola izni vermeyene 26.620 TL,

• Engelli çalıştırmayan işverene ise her işçi için aylık 37.749 TL ceza kesilecek.

Kanun uyarınca işçinin ücretinin süresi içinde kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işçi başına ödeme yapılıncaya kadar her ay için 2.179 TL olan idari para cezası yeni yılda 2.734 TL’ye çıktı. İşçinin ücretini ve diğer her türlü alacaklarını banka hesabına yatırmayan işverenler de yine işçi başına her ay 2.734 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu ceza, işçiye asgari ücretin altında ücret ödeyen işveren için de uygulanacak.

İŞÇİ NASIL ALACAK DAVASI AÇABİLİR?

Söz konusu cezalar, ücreti süresinde ve eksiksiz ödemeyen işverence devlete ödenecek. Bu para işçinin cebine gitmeyecek. İşçinin ödenmeyen veya eksik ödenen ücret alacakları için beş yıl içinde dava açma hakkı bulunuyor. Ücreti eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçinin bir diğer hakkı ise kıdem tazminatını almaya hak kazanacak şekilde iş akdini haklı fesih yapabilmesi.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ ÖDEMEMEYE DE CEZA

İşçiye fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, fazla çalışma ücreti yerine hak ettiği serbest zamanı 6 ay içinde kullandırmayan işverene bu durumdaki her işçi için 4.815 TL ceza veriliyor.

Yıllık izin süreleri tarafların anlaşmasıyla bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşverenin yıllık izni yasaya aykırı şekilde bölmesinin cezası da 4.815 TL.