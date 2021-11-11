Ücreti 100 bin TL’ye çıkıyor! Bolu beyi faşist Tanju Özcan'dan yeni skandal

Yeni Akit Ankara

Bolu’da nikah ücretlerine yeni düzenleme yolda. Yeni yıl bütçesi hakkında bilgi vermek için basın toplantısı düzenleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’da ilk kez evlenecek kişilerin nikah ücretlerinin ucuzlatılacağını dile getirerek, yabancı uyruklular için bu durumun farklı işleyeceğini söyledi.

“Yabancı uyrukluya nikâh ücreti 100 bin lira”

Köroğlu Gazetesi adlı yerel internet sitesinde yer alan habere göre, yabancı uyrukluların Bolu’da kıyılacak nikâhlarının 100 bin lira bedeli olacağını açıklayan Özcan, “Nikâh ücretleriyle ilgili bir konu var. Değişik bir karar veriyoruz. Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikâhıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafında da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikâhı olması halinde, nikâh ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikâhı olması halinde nikâh ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikâh ücreti 100 bin lira. Yani arkadaşlar bunu ne için yapıyoruz, ilk üç maddede aileyi korumak için, boşandırmayı özendirmemek için. Anayasa’nın 74 ve 76’ncı maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için uygulama yapıyoruz” dedi.

“İki tane yabancı uyruklu, Bolu’da evlenmesin”

Yabancı uyrukluların Bolu’da evlenmesini istemediklerini belirten Özcan, “Peki, taraflardan birinin yabancı uyruklu olması ya da ikisinin de yabancı uyruklu olmasını halinde, ‘100 bin liradır nikâh ücreti’ derken neyi kast ediyoruz? İki şeyi kast ediyoruz, hanımı ölmüş, bizim amca gidiyor, yabancı bir kadını alıp getiriyor. Çoğunda da dolandırılıyor amcamız. Ama çoluğu, çocuğu huzursuz. Miras hukuku konusunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. İkincisi iki tane yabancı uyruklu, Bolu’da evlenmesin diye, Bolu’ya yerleşmesin diye, Bolu’da çoluk çocuk sahibi olmasın diye, iki Suriyeli burada, iki Iraklı burada evlenmesin diye bu düzenlemeyi getiriyoruz” şeklinde konuştu.