Ücret alınmayacak YÖK’ten deprem bölgesi için flaş karar

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, depremden etkilenen öğrencilerden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 129 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, depremzede üniversite öğrencilerinden bahar yarıyılı için katkı pay ve öğrenim ücreti alınmayacağını belirtti.

YÖK Başkanı Özvar, bu çerçevede ailesi veya kendisi OHAL illerinde ikamet eden ve devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile OHAL illerindeki devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katkı pay ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini kaydetti. Özvar, katkı pay ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, "Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.