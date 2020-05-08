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Aktüel

UCM'den İsrail'in karalamalarına yanıt: Bağımsız soruşturma etkilenmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:47:34 -
UCM'den İsrail'in karalamalarına yanıt: Bağımsız soruşturma etkilenmeyecek
LAHEY (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail medyasında UCM’nin tarafsızlığı üzerine çıkan haberler üzerine, karalama kampanyalarının tarafsız ve bağımsız şekilde yürütülen Filistin soruşturmasını etkilemeyeceğini açıkladı.
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, mahkemenin Filistin soruşturmasını tarafsız ve bağımsız şekilde sürdürdüğü ve aksi yöndeki iddiaların temelsiz olduğu vurgulandı.
Açıklamada, UCM'nin kurucu şartı olan Roma Statüsü’ne bağlılıkla çalışmalarını yılmadan sürdüreceği kaydedildi.
Savcı Bensouda geçen hafta UCM’den; Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da mahkemenin yargı yetkisini kullanabileceğine ve Filistin'in bu topraklar üzerindeki taraf "devlet" olduğuna hükmetmesini talep etmişti.
Görev süresi bu yılın sonunda dolacak olan Başsavcı Bensouda, ocak ayında, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma yetkisi hakkında Filistin ve İsrail taraflarını, diğer ülke ve mağdurları, mahkemenin Filistin toprakları üzerindeki yargı yetkisine ilişkin görüş bildirmeye çağırmıştı.
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