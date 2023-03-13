UCM, Rusya için harekete geçti

Rusya-Ukrayna savaşı bir yılı doldurdu. Ukrayna'da sivil can kaybı 42 bine yaklaştı. Ukrayna lideri Viladimir Zelenskiy, Rus lider Vladimir Putin'i ayrılıkçı bölge Donbas, Buça, Mariupol başta olmak üzere pek çok şehirde soykırım yapmakla suçladı.

Buça'da yaşanan katliam,1 Nisan 2022'de Rus kuvvetlerinin şehirden çekilmesi ile ortaya çıkmış, 1000 sivilin öldürülmesi dünya gündemini de sarsmıştı. Yaşanan sivil ölümlerinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) katliam ve tecavüzlerden sorumlu Rus askerler hakkında ilk tutuklama emirlerini çıkarmaya hazırlanıyor.

Konuya aşina olan ve ismini vermek istemeyen bir kaynak, basına yaptığı açıklamada, UCM Savcısı Karim Khan’ın Ukrayna'dan Rusya'ya çocuk kaçırma ve Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef alma suçları ile ilgili çok sayıda Rus hakkında şimdiye kadar toplanan kanıtlara dayanarak bir ön duruşma yargıcından tutuklama emri çıkarmasını isteyeceğini bildirdi. Savcı Khan’ın hangi Rus şahıslar için veya tam olarak ne zaman tutuklama emri isteyeceğinin belli olmadığını aktaran kaynak, tutuklama emirlerinin “soykırım” suçunu da içerebileceğini belirtti.

Khan, bir yıl önce Ukrayna'da muhtemel savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla ilgili soruşturma başlatmış, Ukrayna'yı dört kez ziyaret etmişti. Khan, Ukrayna’da çocuklara karşı işlenen suçlara ve sivil altyapının hedef alındığını belirtmişti.

Yale Üniversitesi araştırmacıları, geçtiğimiz ay hazırladıkları raporda Rusya'nın en az 6 bin Ukraynalı çocuğu Rusya'nın işgali altındaki Kırım'daki tesislerde tuttuğunu ifade etmişti.

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