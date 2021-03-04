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Dünya UCM, İsrail’in savaş suçları için soruşturma başlattı
Dünya

UCM, İsrail’in savaş suçları için soruşturma başlattı

İşgalcı İsrail’e yönelik ilk defa bir uluslararası kurum harekete geçti...

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:15:00 -
UCM, İsrail’in savaş suçları için soruşturma başlattı

Barbar Siyonistlerin yarım asırdan fazladır Filistin topraklarında uyguladığı zulüm ve insanlık dışı saldırılar için soruşturma başlatıldı... Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), geçen ay İsrail’in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada yetkili olduğuna karar vermesinin ardından dün yeni bir açıklama yapıldı. UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesi ile ilgili soruşturmanın başladığını açıkladı. Böylece Siyonistlerin yaptıkları vahşetlerle ilgili ilk defa ceza alma umudu ortaya çıkmış oldu.

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